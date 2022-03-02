İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı - Son Dakika

İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi, Paolo Nori adlı yazarın, Rus Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Fyodor Dostoyevski üzerine vereceği dersi, Rusya- Ukrayna savaşı gerekçesiyle iptal etti. Nori'nin dün Instagram'dan yaptığı canlı yayında karara tepki gösterdiği duygusal konuşma İtalya'da günün konusu oldu. Üniversite, 20 Mart'ta yapılması planlanan 4 derslik kursun "tartışmalardan kaçınmak için" ertelendiğini Nori'ye bildirdi.

''ÖLÜ BİR RUS OLMAK SUÇ''

"Bugün İtalya'da yaşayan bir Rus olmak suç. Ancak ölü bir Rus olmak da suç" diyen İtalyan yazar Nori, şöyle konuştu: ''İtalya'daki bir üniversitenin, Dostoyevski gibi bir yazar hakkındaki dersi yasaklamasına inanamıyorum.'' Nori, Ukrayna'da korkunç bir saldırının yaşandığını ancak okulun kararının saçma ve bir sansür olduğunu savundu.

Karara sosyal medyadan pek çok tepki geldi. İtalya'da geçmişte çeşitli bakanlık görevlerinde bulunan Pierluigi Bersani, "Şaka mı yapıyorsunuz?" diye sordu.

İtalya'nın eski başbakanı Matteo Renzi de "Putin'e tepki olarak Dostoyevski dersinin yasaklanması delice. Böyle zamanlarda daha fazla inceleme yapmamız gerekiyor" dedi.

İtalyan yazar Alessandro Robecchi, üniversiteye tepki gösterdi: ''200 yıldır ölü olan bir yazarı ve onu işleyen bir kişiyi sansürlemek, üniversite tarihinde sonsuza kadar sürecek bir utanç.''

Tomaso Montanari adlı sanat tarihçisi de "Bu, üniversitenin ne anlama geldiğini bilmemek demek" diye konuştu.

Öte yandan üniversite bugün geri adım attı. "Sansür yok" ifadesini kullanan rektör Giovanna Iannantuoni, bir yanlış anlaşılma olduğunu ve dersin planlandığı gibi yapılacağını duyurdu.