Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi? - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?

13.08.2022 10:32
Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?

Roma'da bir hırsız, soygun için kazdığı tünelde yol çöünce mahsur kaldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu 8 saat sonra kurtarılan şahsın, bir bankaya girmeye çalışan çetenin üyesi olabileceği üzerinde duruluyor.

İtalya'nın başkenti Roma'daki bir caddede çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte çukur oluşurken, yolun altına tünel kazıldığı tespit edildi.

ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR

Yeni kiralanan boş bir dükkanda başlayan ve iki bankaya yakın bir noktada bulunan tünelden yardım çığlığı duyuldu. Olay yerine gelen kurtarma ekibi, tünelde mahsur kalan adamı kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

8 SAATTE KURTARILDI

8 saat süren çalışma sonucu kurtarılan kişi yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre çökmenin ardından 3 kişi, kurtarma ekiplerine haber verdikten sonra otomobille olay yerinden kaçarken, 2'si daha sonra yakalandı.

BANKAYI SOYMAYA HAZIRLANDIKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR

Polis, tünelde mahsur kalan kişinin bankayı soymaya hazırlanan çetenin üyesi olabileceği ve çetenin hafta sonunda banka soygunu yapmayı planladığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

YORUMLAR
500
İSTANBUL ? BEYKOZ'DA 10 TIR DOLUSU TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL ? BEYKOZ'DA 10 TIR DOLUSU TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ Banka soygunu için kazdığı tünelin altında kalan adam saatler sonra kurtarıldı Banka soygunu için kazdığı tünelin altında kalan adam saatler sonra kurtarıldı
Kaynak: İHA

İtalya, Roma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi? - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:10 Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 11:30:02. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement