Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?

İtalya'nın başkenti Roma'daki bir caddede çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte çukur oluşurken, yolun altına tünel kazıldığı tespit edildi.

ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR

Yeni kiralanan boş bir dükkanda başlayan ve iki bankaya yakın bir noktada bulunan tünelden yardım çığlığı duyuldu. Olay yerine gelen kurtarma ekibi, tünelde mahsur kalan adamı kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

8 SAATTE KURTARILDI

8 saat süren çalışma sonucu kurtarılan kişi yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre çökmenin ardından 3 kişi, kurtarma ekiplerine haber verdikten sonra otomobille olay yerinden kaçarken, 2'si daha sonra yakalandı.

BANKAYI SOYMAYA HAZIRLANDIKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR

Polis, tünelde mahsur kalan kişinin bankayı soymaya hazırlanan çetenin üyesi olabileceği ve çetenin hafta sonunda banka soygunu yapmayı planladığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.