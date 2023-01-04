Sirkte gösteri yapan bakıcıya kaplan saldırdı! Sonrası korkunç - Son Dakika
Üye Girişi

Sirkte gösteri yapan bakıcıya kaplan saldırdı! Sonrası korkunç

04.01.2023 15:47

İtalya'nın Lecce şehrinde sirk gösterisi sırasında bir kaplan, bakıcısı Ivan Orfei'ye saldırdı. Kaplanın pençesinden güçlükle alnına bakıcı ağır yaralandı.

Kaplan tebiyecisi Ivan Orfei, hayvanın kafesinde seyirciler için gösteri yaptığı sırada kaplan bir anda üzerine saldırdı.

KAPLANIN PENÇESİNDE GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Kaplan önce bacaklarını çenesinin arasına aldığı Ivan'ın daha sonra boğazını ısırmaya çalıştı. Diğer görevlilerin müdahalesi ile kaplanın çenesinden kurtarılan terbiyecinin ayağında ve boynunda ağır yaralar oluştu.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kanlar içinde kalan Ivan hastaneye kaldırıldı. Kaplan terbiyecisinin tedavisi devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Ersin Akan: Güven Yalçın, İtalya'da mutlu Ersin Akan: Güven Yalçın, İtalya'da mutlu İtalya'da Epifani kutlamaları İtalya'da Epifani kutlamaları

İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sirkte gösteri yapan bakıcıya kaplan saldırdı! Sonrası korkunç - Son Dakika


Son Dakika
16:24 FIFA Başkanı Infantino'dan Pele'nin tabutu önünde skandal hareket! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
16:01 Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'dan imza töreninde büyük gaf: Güney Afrika'ya gelmek kariyerimin sonu değil
15:46 MHP lideri Bahçeli'den sonra yardımcısı Semih Yalçın da Sinan Ateş ismini kullanmadı
15:46 Müge Anlı'nın daha önce "Bacaklarıma bakma, yararım senin beynini" diyerek azarladığı adamdan sert çıkış: Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme
15:40 Cami içerisinde poz veren ve hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi
15:33 Bu kez kendisi haber oldu! Gazetecinin arabasından çantasının çalındığı anlar kameraya yansıdı
15:15 Cristiano Ronaldo'nun son hali hayranlarında yıkıma neden oldu
15:14 Elektrikli bisikletle kaza yapan genç yaşamını yitirdi
15:12 ORC gençlerin tercihini sordu! Siyasi partilerin sıralaması komple değişti
13:02 Yolda arızalanan otomobile cip çarptı! Baba ile oğlu can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2023 16:47:02. #1.11#
SON DAKİKA: Sirkte gösteri yapan bakıcıya kaplan saldırdı! Sonrası korkunç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement