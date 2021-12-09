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İtalya rekabet kurumundan Amazon'a 1,1 milyar Euro ceza - Son Dakika
BBC

İtalya rekabet kurumundan Amazon'a 1,1 milyar Euro ceza

09.12.2021 17:26
İtalya rekabet kurumundan Amazon'a 1,1 milyar Euro ceza

İtalya'da rekabet denetleme kurumu, piyasadaki hakim pozisyonunu kötüye kullandığı gerekçesiyle teknoloji devi Amazon'a 1,1 milyar Euro ceza kesti.

İtalya'da rekabet denetleme kurumu, piyasadaki hakim pozisyonunu kötüye kullandığı gerekçesiyle teknoloji devi Amazon'a 1,1 milyar Euro ceza kesti.

Rekabet ve Piyasa Kurumu (AGCM) bugün duyurduğu kararında, "Amazon, e-ticaret lojistik hizmetinde rakip işletmecilere zarar verdi" ifadesini kullandı.

Tekelcilikle mücadele amaçlı kurum, Amazon'un kendi lojistik servisine avantaj sağlayarak piyasa hakimiyetini güçlendirdiğine kanaat getirdi.

Black Friday (Kara Cuma) gibi kampanya dönemlerinde ve Amazon'un "prime" servisinden faydalananlara sunulan imkanların, Amazon'un kendi lojistik hizmetini kullanmayan satıcıları dezavantajlı konuma soktuğu belirtildi.

"Fulfillment by Amazon" olarak adlandırılan lojistik hizmetini kullanan satıcılara daha fazla görünürlük gibi avantajlar sağlandığı vurgulandı.

Kurum, Amazon'un faaliyet biçiminin kargo şirketleri ve rakip pazaryerlerini de zarara uğrattığını belirtti.

Bu eylemlerle Avrupa Birliği (AB) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Amazon Europe Core, Amazon Services Europe, Amazon, Amazon Italia Services ve Amazon Italia Logistica isimli şirketlere 1,128 milyar Euro ceza verildi.

Para cezasının yanı sıra Amazon'un faaliyetlerini "düzeltici önlemler" de alınacağı ve bunların bir izleme heyeti tarafından denetleneceği de açıklandı. Bu önlemler arasında, üçüncü taraf satıcıların görünürlüğüne ve satışlarına yönelik "adil ve ayrımcı olmayan standartlar" getirilmesi de sayıldı.

Amazon cezayı 'haksız ve orantısız' buldu

Bu karar üzerine Amazon'dan yapılan açıklamada ise "Rekabet ve Piyasa Kurumu'nun kararına kesinlikle katılmıyoruz ve temyiz başvurusu yapacağız" denildi. Amazon, yaptırım kararlarının "haksız ve orantısız" olduğunu savundu.

Şirket, "Amazon'un İtalya'daki yıllık satışlarının yarısından fazlası küçük ve orta büyüklükteki işletmeler tarafından yapılmaktadır ve ekonomik modelimizin merkezinde onların başarısı yer almaktadır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, ürünlerini hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamda satmak için çok sayıda kanala sahip. Amazon bu seçeneklerden yalnızca biri" dedi.

İtalyan basınına göre, Avrupa Komisyonu da İtalya Rekabet ve Piyasa Kurumu'nun kararını olumlu karşıladı.

AB'nin yürütme otoritesi olan Avrupa Komisyonu da Amazon hakkında ayrı bir soruşturma yürütüyor.

İtalya rekabet kurumundan Amazon'a 1,1 milyar Euro ceza

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Son Dakika Dünya İtalya rekabet kurumundan Amazon'a 1,1 milyar Euro ceza - Son Dakika Dünya

BBC

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