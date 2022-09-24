Meloni ile eski Başbakan Silvio Berlusconi 'nin sağ partisi Forza Italia ve Matteo Salvini 'nin sağ partisi Lega'nın koalisyonu, yaklaşık yüzde 45 ile seçim anketlerinde önde bulunuyor. İtalya'da seçim yasakları sebebiyle en son 9 Eylül 'de yayınlanan anket sonuçlarına göre; Giorgia Meloni'yi yakından takip eden Enrico Letta'nın liderliğindeki Demokrat Parti yüzde 22 puan alırken, Guiseppe Conte'nin 5 Star Hareketi yüzde 13 civarında puan aldı.

Kaynak: DHA

Demokrat Parti, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › İtalya Seçimleri: Sağ koalisyonu anketlerde önde - Son Dakika

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