İtalya Seçimleri: Sağ koalisyonu anketlerde önde - Son Dakika
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İtalya Seçimleri: Sağ koalisyonu anketlerde önde

24.09.2022 16:30
İtalya Seçimleri: Sağ koalisyonu anketlerde önde

İtalya'da yarın yapılacak genel seçimler öncesinde anketlerde önde giden merkez sağ koalisyonunun, hükümeti kurma olasılığı arttı.

İtalya'da yarın yapılacak genel seçimler öncesinde anketlerde önde giden merkez sağ koalisyonunun, hükümeti kurma olasılığı arttı. Son yapılan anketlerde yüzde 25 civarında puan alan Fratelli d'Italia Partisi lideri Giorgia Meloni ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir.

Meloni ile eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin sağ partisi Forza Italia ve Matteo Salvini'nin sağ partisi Lega'nın koalisyonu, yaklaşık yüzde 45 ile seçim anketlerinde önde bulunuyor. İtalya'da seçim yasakları sebebiyle en son 9 Eylül'de yayınlanan anket sonuçlarına göre; Giorgia Meloni'yi yakından takip eden Enrico Letta'nın liderliğindeki Demokrat Parti yüzde 22 puan alırken, Guiseppe Conte'nin 5 Star Hareketi yüzde 13 civarında puan aldı.

Muhalefet tarafından 'aşırı sağ bir parti' olarak nitelendirilen Giorgia Meloni'nin Fratelli d'Italia Partisi kendisini 'yurtsever ve muhafazakar' bir parti olarak nitelendiriyor. Parti, son 4 yılda yükseliş gösterdi ve anketlerde en tepeye yerleşti.Merkez sol olarak nitelendirilen ve İtalya'nın en köklü partilerinden Demokrat Parti, Meloni'yi birkaç puan geriden takip ediyor. Eski Başbakan Enrico Letta liderliğindeki parti, seçim ittifakına girmediği için çoğunluğu elde etmesi muhtemel görünmüyor.  2018'deki seçimlerde yüzde 32'nin üzerinde oy alan Guiseppe Conte'nin merkezdeki 5 Star Hareketi, 4 yıllık süreçte oy kaybederek yüzde 13'e geriledi. Conte'nin partisi, Mario Draghi'nin hükümetine güven oyu vermeyerek düşmesine neden oldu ancak son iki haftada yerel basında partinin oy oranının yükseldiğine dair haberler yapıldı.İlk başta İtalya'nın kuzey bölgelerine bağımsızlık isteyen bir parti olarak Kuzey Ligi adı altında kurulan Lig partisi, aşırı sağcı parti olarak tanımlanıyor. Matteo Salvini yönetimindeki parti, seçim kampanyasını göç karşıtlığı üzerine kurdu. Eski başbakan Berlusconi (83), 2018 seçimlerinde vergi kaçırmadan ceza aldığı için seçim yasaklıydı ancak bu seçimlerde senatoya adaylığını koydu.

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İngiltere'nin korktuğu senaryo gerçek oldu! İtalya'ya kaybederek Uluslar B Ligi'ne düştüler İngiltere'nin korktuğu senaryo gerçek oldu! İtalya'ya kaybederek Uluslar B Ligi'ne düştüler İtalya'da yarın genel seçim yapılacak İtalya'da yarın genel seçim yapılacak
Kaynak: DHA

Demokrat Parti, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya Seçimleri: Sağ koalisyonu anketlerde önde - Son Dakika

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