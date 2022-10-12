İYİ Parti lideri Akşener'den kurmaylarına: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Akşener'den kurmaylarına: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor

12.10.2022 08:41

İl başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için, "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" yorumunda bulunduğu öne sürüldü.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin il başkanlarını topladı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener'in "Biz, kendisi çıkıp 'Ben adayım' demeden kimseyi aday gösteremeyiz" dediği belirtildi.

KONGRELERE BÜTÜNLÜK İÇİNDE GİDİLMESİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberinegöre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarından kongrelere, "bütünlük içinde" gidilmesini istedi. Milletvekili aday adayı olmayı düşünen il başkanlarının kongrelerde aday olmamasını isteyen Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN ÇARPICI SÖZLER

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, ''Biz, kendisi çıkıp 'ben adayım' demeden kimseyi aday gösteremeyiz'' ifadelerini kullandı. Akşener Kılıçdardaroğlu'nun adaylığı için ise "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" yorumunu yaptı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İYİ Parti lideri Akşener'den kurmaylarına: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti lideri Akşener'den kurmaylarına: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor - Son Dakika
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