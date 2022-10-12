İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin il başkanlarını topladı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener'in "Biz, kendisi çıkıp 'Ben adayım' demeden kimseyi aday gösteremeyiz" dediği belirtildi.
Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberinegöre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarından kongrelere, "bütünlük içinde" gidilmesini istedi. Milletvekili aday adayı olmayı düşünen il başkanlarının kongrelerde aday olmamasını isteyen Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, ''Biz, kendisi çıkıp 'ben adayım' demeden kimseyi aday gösteremeyiz'' ifadelerini kullandı. Akşener Kılıçdardaroğlu'nun adaylığı için ise "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Dünya › İYİ Parti lideri Akşener'den kurmaylarına: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor - Son Dakika