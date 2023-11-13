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İzlanda'da sismik hareketlilik devam ediyor: Birçok yolda yarık oluştu - Son Dakika

İzlanda'da sismik hareketlilik devam ediyor: Birçok yolda yarık oluştu

13.11.2023 23:39

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda geçtiğimiz günlerde başlayan sismik hareketlilik devam ediyor. Gece yarısından bu yana Reykjanes Yarımadası'nda 500'den fazla deprem meydana gelirken, birçok yolda yarık oluştu. Uzmanlar, sismik hareketliliğin azaldığını ancak magma nehrinin hala aktif olduğunu ve Grindavik kasabasını tehdit ettiğini belirtiyor. İzlanda'da Fagradalsfjall Yanardağı'nın yakın zamanda patlaması bekleniyor.

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle birçok yolda yarık oluştu.

YARIKLARIN BAZILARINDAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda geçtiğimiz günlerde başlayan sismik hareketlilik devam ediyor. Gece yarısından bu yana Reykjanes Yarımadası'nda 500'den fazla deprem meydana gelirken, birçok yolda yarık oluştu. Yüzlerce kişi bölgeyi terk ederken, oluşan yarıkların bazılarından dumanların yükseldiği görüldü.

İzlanda'da sismik hareketlilik devam ediyor: Birçok yolda yarık oluştu

MAGMA NEHRİ HALA AKTİF

Uzmanlar, sismik hareketliliğinin düne göre azaldığını ancak yarımadanın altından geçen 15 kilometre uzunluğundaki magma nehrinin hala aktif olduğunu ve şu anda boşaltılmış olan Grindavik kasabasını tehdit ettiğini vurguladı.

YANARDAĞIN YAKIN ZAMANDA PATLAMASI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz cumartesi günü OHAL ilan edilen İzlanda'da Fagradalsfjall Yanardağı'nın yakın zamanda patlaması bekleniyor. Fagradalsfjall Yanardağı, 2021'deki patlama ile 800 yıl aradan sonra volkanik faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

Kaynak: İHA

İzlanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İzlanda'da sismik hareketlilik devam ediyor: Birçok yolda yarık oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzlanda'da sismik hareketlilik devam ediyor: Birçok yolda yarık oluştu - Son Dakika
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