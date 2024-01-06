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Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 100'e yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 100'e yükseldi

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Ishikawa bölgesini merkez alan 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerinin sayısının 100 olduğunu duyurdu. Kishida, zarar görmüş belde yollarının önlerindeki en büyük engel olduğunu belirtti ve halktan anlayış ve işbirliği beklediklerini ifade etti.

Japonya\'da 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 100\'e yükseldi
06.01.2024 - 12:09,  Güncelleme: 12:12
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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Ishikawa bölgesini merkez alan 7.6'lık depremde hayatını kaybedenlerinin sayısının 100 olduğunu duyurdu.

Başbakan Kishida bugün yaptığı açıklamada Ishikawa bölgesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki 1 Ocak depreminde ölü sayısının 100 olduğunu duyurdu. Kishida, izole bölgelerdeki kırsal alanlara yoğunlaştıklarını ifade ederek önlerindeki en büyük engelin zarar görmüş belde yolları olduğunu belirtti. Kishida bugün sabah itibariyle Noto Yarımadası'nda kişisel araçların trafiğe çıkmasına kısıtlama getirildiğini ifade ederek "Afet kurtarma ile ilgili araçların (otoyol) Noto Satoyama Kaido'yu kullanmasını ve özel araçların etkilenen bölgelere seyahat etmekten kaçınması konusunda halktan anlayış ve işbirliği bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 100'e yükseldi - Son Dakika
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