Japonya'da ilgi çekici anlar! Göktaşı ateş topuna dönüştü - Son Dakika
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Japonya'da ilgi çekici anlar! Göktaşı ateş topuna dönüştü

19.08.2022 10:23

Japonya'da ateş topu şeklinde göktaşı görüldü Japonya'da başkent Tokyo ve çevresinde görülen ateş topu şeklindeki göktaşının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o anlar...

Japonya'nın başkenti Tokyo başta olmak üzere Kanto bölgesinin farklı kesimlerinden gözlenen göktaşı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Dün yerel saatle 19.20 sularında kaydedilen görüntülerde, ateş topu şeklinde beliren cismin bir asteroidin atmosferde yanması sonrası ortaya çıkan parçasının yeryüzüne düşerken saçtığı ışık olduğu açıklandı.

BİLMEK İMKANSIZ

Denize düşmüş olabileceği değerlendirilen göktaşının görüntüleri seyir halinde olan araçların kameralarına yansıdı. Uzmanlar, söz konusu doğa olayını nerede ve ne zaman gözleneceğini bilmenin imkansız olduğunu, bu nedenle göktaşını görenlerin şanslı olduğunu ifade etti.

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Kaynak: İHA

Japonya, Tokyo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'da ilgi çekici anlar! Göktaşı ateş topuna dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da ilgi çekici anlar! Göktaşı ateş topuna dönüştü - Son Dakika
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