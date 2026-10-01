Japonya daimi oturma izni harcını 20 kat artırdı, gelir ve dil şartı getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya daimi oturma izni harcını 20 kat artırdı, gelir ve dil şartı getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japonya daimi oturma izni harcını 20 kat artırdı, gelir ve dil şartı getirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya daimi oturma izni harcını 10 bin yenden 200 bin yene çıkarırken gelir, Japonca ve emeklilik katkısı şartlarını zorlaştırdı. Yüzlerce kişi Tokyo'daki göçmenlik ofisleri önünde kuyruk oluşturdu; iş dünyası istihdam açığına dair uyarı yaptı.

JAPONYA hükümeti, ülkede kalmak isteyen yabancılar için oturum izni ücretlerini yaklaşık yirmi kat artırdı.

Japonya hükümeti, Başbakan Sanae Takaichi öncülüğünde yürütülen sınır ve göç denetimlerini sıkılaştırma politikası doğrultusunda, ülkede yaşayan yabancıların daimi ikamet alma koşullarını zorlaştırdı.

Aşamalı olarak devreye girecek yeni kurallara göre, Japonya'da kalıcı olarak ikamet etmek isteyen yabancıların ülke ortalamasının üzerinde yıllık gelir belgelemesi ve günlük hayatta akıcı şekilde Japonca iletişim kurabildiğini kanıtlaması şart koşulacak. Ayrıca başvuru sahiplerinin, ülkede 30 yıl boyunca kesintisiz sosyal güvenlik primi ödemiş bir bireye eş değer emeklilik katkısı sağladığını belgelemesi gerekecek. Önceki yönergelerde asgari gelir, dil yetkinliği ve emeklilik süresi için net alt sınırlar bulunmuyordu.

'HARÇ 10 BİNDEN 200 BİN YENE ÇIKARILDI'

Yeni düzenlemeyle kalıcı oturma izni başvuru harcı 20 kat artırılarak 10 bin yenden 200 bin yene yükseltildi. Fiyat artışı ve yeni kriterler devreye girmeden önce başvurularını tamamlamak isteyen yüzlerce kişi, başkent Tokyo'daki göçmenlik ofisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Başbakan Sanae Takaichi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki yabancı nüfusun artmasıyla kamuoyunda bazı endişelerin ve haksızlık algısının oluştuğunu belirterek; söz konusu adımların toplumsal huzuru korumak ve yabancılarla 'düzenli bir arada yaşamı' tesis etmek amacıyla atıldığını ifade etti.

İŞ DÜNYASINDAN İŞ GÜCÜ UYARISI

Sıkılaştırılan kurallar, Japonya'nın kronik demografik kriz yaşadığı bir döneme denk geldi. Doğum oranlarının dip yaptığı ve nüfusun hızla yaşlandığı ülkede iş dünyası temsilcileri ile uzmanlar, kapıların kapatılmasının pek çok sektörde derinleşen istihdam açığını daha da körükleyeceği uyarısında bulundu.

Ekonomi çevreleri, yabancıların geçici bir iş gücü olarak görülmek yerine uzun vadeli entegrasyonlarının teşvik edilmesi gerektiğini savunurken; yürürlüğe giren kısıtlamaların kalıcı ikamet almayı zorlaştırarak nitelikli yabancı çalışanların ülkeye girişini yavaşlatabileceği bildirildi.

Kaynak: DHA
İş DünyasıPolitikaEkonomiJaponyaTokyoDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:59
Gergerlioğlu’ndan Hatimoğulları’nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Gergerlioğlu'ndan Hatimoğulları'nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:19:17. #7.12#
SON DAKİKA: Japonya daimi oturma izni harcını 20 kat artırdı, gelir ve dil şartı getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei