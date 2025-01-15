Japonya, Yoon Suk Yeol\'un Gözaltına Alınmasını Endişeyle Takip Ediyor

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JAPONYA, sıkıyönetim ilanı nedeniyle Güney Kore devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını 'endişeyle' takip ettiğini duyurdu.

Japonya Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, Yoon'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Hayaşi, Güney Kore'deki gelişmeleri ve Yoon'un gözaltına alınmasını 'endişeyle' takip ettiklerini belirterek, "Japonya ve Güney Kore ilişkilerinin önemi değişmeyecektir. Japonya, Güney Kore'yi küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele edebilecek önemli bir komşu olarak görüyor" ifadelerini kullandı.