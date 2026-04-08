Japonya\'da İnşaat İskelenin Çökmesi Sonucu 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki bir inşaat sahasında iskelenin çökmesi sonucu düşen 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Japon basını, çelik üretim tesisindeki şantiyede bulunan iskelenin yaklaşık 40 metre yükseklikte olduğunu duyurdu.
Polis, olay sırasında iskele üzerindeki 3 işçinin düşerek yaşamını yitirdiğini, bir işçinin ise kaybolduğunu açıkladı. Yetkililer, kayıp işçinin denize düştüğünden şüphelendiklerini aktardı.
Kazanın meydana geldiği bölgede olaydan önce şiddetli rüzgar uyarısı yapıldığı belirtildi.
