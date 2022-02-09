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Jinekoloğun taciz ettiği 200'den fazla kadın toplamda 250 milyon dolar tazminat alacak - Son Dakika
BBC

Jinekoloğun taciz ettiği 200'den fazla kadın toplamda 250 milyon dolar tazminat alacak

09.02.2022 16:16
Jinekoloğun taciz ettiği 200'den fazla kadın toplamda 250 milyon dolar tazminat alacak

ABD'de California Üniversitesi'ne bağlı olarak jinekoloji doktorluğu yapan James Heaps'in 200'den fazla kadını taciz ettiği ortaya çıkmıştı. California Üniversitesi, mağdur kadınlara 250 milyon dolar tazminat ödeyecek.

ABD'de California Üniversitesi'ne bağlı bir jinekoloğun 200'den fazla kadını taciz ettiğinin ortaya çıkması büyük skandal yaratmıştı. Üniversite, jinekoloğun cinsel saldırısına maruz kaldıklarını söyleyen 200'den fazla kadına toplam yaklaşık 250 milyon dolar tazminat ödeyecek.

2018 YILINA KADAR GÖREV YAPTI

Bazıları kanser hastası olan kadınlar, üniversiteyi James Heaps adlı doktorun hastaları taciz ettiğinden haberi olmasına rağmen bunu saklamaya uğraşmakla suçluyordu. Heaps, okulun Los Angeles yerleşkesinde 1983-2018 yılları arasında görev yapmıştı. Ancak üniversite taciz iddialarıyla ilgili soruşturmayı 2017'de başlatmıştı. 2019'da mahkeme Heaps'in dava sonuçlanıncaya kadar doktorluk yapmasını yasaklamıştı.

"DEĞERLERİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Halihazırda Heaps hakkında yedi kadının başvurusuyla açılan bir ceza davası var. 21 ayrı suçlama yöneltilen Heaps iddiaları reddediyor. Bu anlaşmanın 300 kadın tarafından açılan başka bir tazminat davasını etkilemeyeceği belirtiliyor. Üniversite, şikayetçi kadınlarla varılan anlaşmayla ilgili olarak "Heaps'e atfedilen davranış, kabul edilemez niteliktedir ve üniversitemizin değerleriyle bağdaşmamaktadır" dedi.

Jinekoloğun taciz ettiği kadınlara toplamda 250 milyon dolar tazminat ödenecek

"ÜNİVERSİTE HAREKETE GEÇMEYİ REDDETTİ"

Meme kanseri tedavisi görürken Heaps hakkında okul yönetimine şikayette bulunan Kara Cagle adlı bir kadın, Los Angeles Times gazetesine "Bugün, uzun sekiz yıl sonra benim yaşadıkların tescillendi" dedi. Cagle, "Bu benim için bir ölçüde bir teselli olmasına rağmen üniversite harekete geçmeyi reddettiği için mağdur olan tüm kadınlar adına üzülüyorum" diye konuştu.

BİR DÖNEM EN FAZLA MAAŞ ALAN DOKTORDU

Geçen Temmuz'da bir federal yargıç Heaps'in 5.500 kadına 73 milyon dolar ödemesine karar vermişti. Avukatlara göre Heaps, bir dönem California Üniversitesi'nde en fazla maaş alan doktordu. Açılan ceza davasındaki kadınlardan birinin avukatı John C. Manley, Heaps'in muayene görüntüsü altında hastalara cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Manley, "Heaps bir jinekolog ve onkolog. Kadınların çoğu kanser oldukları ya da kanser olduğunu düşündükleri için ona gitti" diye konuştu. Heaps'in muayene sırasında hastalarına uygunsuz şekilde dokunduğu, uygunsuz şeyler söylediği ve rızalarını almadan elbiselerini çıkardığı öne sürülüyor.

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Son Dakika Dünya Jinekoloğun taciz ettiği 200'den fazla kadın toplamda 250 milyon dolar tazminat alacak - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Jinekoloğun taciz ettiği 200'den fazla kadın toplamda 250 milyon dolar tazminat alacak - Son Dakika
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