Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo, gece kulübünde infaz edildi - Son Dakika
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BBC

Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo, gece kulübünde infaz edildi

08.08.2022 09:22

Brezilyalı Leandro Lo, gittiği bir gece kulübünde başından vurularak katledildi. Lo'yu öldüren kişinin eski bir polis memuru olduğu açıklandı. Öte yandan Jiu Jitsu efsanesi Lo'nun dünyanın dört yanındaki hayranları, sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaştı. 33 yaşındaki Leandro Lo, 2012-2022 yılları arasında 5 ayrı kategoride 8 kez Ju Jitsu dünya şampiyonu olarak rekor kırmıştı.

Jiu Jitsu'da tüm zamanların en başarılı sporcularından Brezilyalı Leandro Lo, Sao Paulo'da bir gece kulübünde başından vuruldu. Doktorlar, Lo'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı. 33 yaşındaki Lo'nun, görevde olmayan polis memuru Henrique Velozo tarafından vurulduğu duyuruldu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Brezilya basını, 30 yaşındaki Velozo'nun soruşturma süresince 30 gün gözaltına tutulacağını bildirdi. Görgü tanıklarına göre, arkadaşlarıyla birlikte bir konser için Clube Siria adlı gece kulübüne giden Lo ve Velozo arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken silahına sarılan polis memuru, Lo'yu alnından vurdu.

5 AYRI KATEGORİDE 8 KERE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

33 yaşındaki Leandro Lo, 2012-2022 yılları arasında 5 ayrı kategoride 8 kez Ju Jitsu dünya şampiyonu olarak rekor kırmıştı. Beyin ölümünün gerçekleştiğinin açıklanması sonrası, dünyanın dört yanında sosyal medyada Lo için taziye mesajları yayımlandı.

Brezilyalı Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo gece kulübünde başından vurularak öldürüldü
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Kaynak: BBC

Sao Paulo, 3. Sayfa, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo, gece kulübünde infaz edildi - Son Dakika

BBC
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