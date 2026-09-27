Johannesburg\'da dün barda silahlı saldırıda 17 kişi öldü, 15 yaralı

Johannesburg'da dün barda silahlı saldırıda 17 kişi öldü, 15 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin batısındaki bir barda dün 21.30 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yetkililer, saldırıyı düzenleyen sekiz silahlı kişinin kaçmadan önce iki aracı ateşe verdiğini ve inceleme başlatıldığını açıkladı.
GÜNEY Afrika'da bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Güney Afrika'nin Johannesburg kentinin batısındaki bir barda dün yerel saatle 21.30 sıralarında sekiz silahlı kişinin düzenlediği saldırıda, 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Şüphelilerin kaçmadan önce iki aracı ateşe verdiğini belirten yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA
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