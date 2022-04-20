Johnny Depp ve Amber Heard davası: Karayip Korsanları'nın yıldızı hiçbir kadına vurmadığını söyledi - Son Dakika

Aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık hakaret davasında ifade verdi. Depp, Heard'e hiç vurmadığını söyledi.

Depp, eski eşi Amber Heard'ün kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımladığı bir makalenin ardından, itibar kaybı iddiasıyla tazminat davası açmıştı. Ünlü aktör, hakkındaki tüm iddiaları reddediyor.

Buna karşılık asıl mağdurun kendisi olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Heard ise karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etti.

ABD'nin Virginia eyaletinde devam eden ve kamuoyu tarafından da yakından izlenen dava, ikinci haftasına girdi.

Heard'ün ekibi, Depp'i içkili uyuşturuculu eğlencelere eğilimli, tacizci bir eş olarak tanımladı.

Depp'in ekibi ise Heard'ün şiddet iddialarını bir "aldatmaca" ve Depp'in "itibarını mahvetmeye yönelik hesaplanmış bir strateji" olduğunu savundu.

Salı günü jüri karşısında konuşan Depp, kendisi için önemli olan tek şeyin artık gerçek olduğunu söyledi.

Duruşmada siyah bir takım elbise giyen Depp, ifadesine Heard'ün iddialarının "gerçeğin hiçbir türüne dayanmadığını" söyleyerek başladı ve "Heard'e asla vurmadım, hayatımda hiçbir kadına vurmadım" diye konuştu.

İddiaların sonrasında yaşadıklarını anlatan Depp, "Altı yıl boyunca zorlu zamanlar oldu. Deyim yerindeyse bir gün Cinderella ve sonra da 0,6 saniyede Quasimodo olmanız çok garip" dedi. (Quasimodo, Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu romanındaki karakter)

Amber Heard de ifade verecek

Reuters'ın aktardığına göre duruşmada Depp'in Heard'ün avukatları tarafından sorgulanması bekleniyor.

Duruşmada şu ana kadar Depp'in tavrına ve Heard'e sözlü veya fiziksel olarak tacizde bulunup bulunmadığına odaklanıldı. Depp'in avukatları, aktris Heard'ü taciz iddiaları ile "hayatının performansını" sergilemekle suçladı.

Heard'ün duruşmada daha sonra ifade vermesi bekleniyor.

Jüri, Depp ve Heard'ün birbirlerini "karşılıklı taciz" ettiklerini belirten çiftin eski terapistlerini ve Depp'in uyuşturucu bağımlılığı tedavisi için tutulan hemşirenin tanıklıklarını dinledi.

Çiftin düğününe de katılmış olan hemşire Debbie Lloyd, Pazartesi günü verdiği ifadede, Heard'ün birkaç kez eski kocasıyla " kavga çıkarmaya çalışmasına" tanık olduğunu söyledi.

Depp ile sık sık seyahat eden hemşire Debbie Lloyd, tıbbi tedavi görürken bazen Depp'le kavga ettiğini söyledi.

90'lı yıllardan beri neredeyse Depp'in tüm filmlerinde birlikte çalıştığı ses mühendisi Keenan Wyatt ise Salı günkü ifadesinde, Depp'in iki çocuğunu veya annelerini sözlü veya fiziksel olarak taciz ettiğine hiç tanık olmadığını dile getirdi.

Davanın en az altı hafta sürmesi bekleniyor.

Davadan önce Heard, sosyal medya hesabında, 2018 tarihli makalesinde Depp'in ismine yer vermediğini yazdı.

Heard, "Bundan ziyade, kadınların güç sahibi erkeklere karşı konuşmasıyla ödediği bedel hakkında yazdım. Bu bedeli ödemeye devam ediyorum ama umarım bu dava sona erdiğinde hayatıma devam edebilirim, Johnny de öyle" dedi.