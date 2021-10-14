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Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor - Son Dakika

Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor

14.10.2021 18:02
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor

Yaşlı erkeklerle para karşılığında birlikte hayat yaşama olarak bilinen "Sugar Daddy" akımından sonra şimdi de "Sugar Mama" akımı ortaya çıktı. Julie isimli kadın, genç bir erkeğe her istediğini yapması karşılığında 15 bin sterlin (188 bin TL) maaş ödediğini anlattı.

Gençler arasında son dönemde yayılan ve daha çok ilişkide ekonomik boyutları öne çıkaran "Sugar Dadyy" akımı, bu sefer tersine döndü. 44 yaşındaki TikTok kullanıcısı Julie, sosyal medya hesabından kendisinden 15 yaş küçük erkek arkadaşıyla birlikte yaşadıklarını anlattı.

15 BİN STERLİN MAAŞ VERİYOR

Julie isimli kadın, kendisinin bir "Sugar Mama" olduğunu belirterek, erkek arkadaşının isteklerini yapması karşılığında aylık 15 bin sterlin, Türk lirasına karşılık gelen 188 bin TL'lik maaş ödemesi yaptığını söyledi.

AYNI EVDE KALIYORLAR

Kadın, erkek arkadaşının her türlü ihtiyacını karşıladığını ve şu anda ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi. Julie, erkek arkadaşının bazı şeyleri eksik yaptığında maaşını da düşürdüğünü ifade etti. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde havuzu temizlemeyi unutan adam, eksik maaş aldı.

"OĞLUMLA KARIŞTIRILIYOR"

Julie, erkek arkadaşının oğluyla karıştırıldığını belirterek, "Bizi görenler anne ve oğlu sanıyor. Gerçeği öğrendiklerinde de büyük şaşkınlığa uğruyorlar. Üstelik ona maaş ödediğimi duyanlar ise bunun bir çılgınlık olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor

Türk Lirası, Sterlin, Medya, Türk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor - Son Dakika
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