Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı

Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı
11.02.2026 13:20  Güncelleme: 13:26
Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı
Spor salonuna kafasında kask ve elinde silah ile giren bir saldırganın antrenman yapmakta olan şahsı kurşun yağmuruna tuttuğu anlar gündem yarattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elindeki silahla hızlı adımlarla salona kolayca giren kiralık katilin şahsa art arda ateş ettiği anlar yer aldı.

Spor salonuna kafasında kask ve elinde silahla giren bir saldırganın, antrenman yapan kişiye art arda ateş açtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

KASKLI SALDIRGAN SALONA RAHATÇA GİRDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde, yüzünü gizlemek için kask taktığı görülen şüphelinin elindeki silahla hızlı adımlarla spor salonuna girdiği görülüyor. Saldırganın hedef aldığı kişiye yaklaşarak peş peşe ateş ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. Olay sırasında salonda bulunan diğer kişilerin panik içinde kaçıştığı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kayıtlarında, saldırganın herhangi bir engelle karşılaşmadan içeri girdiği ve doğrudan hedef aldığı kişiye yöneldiği dikkat çekti. Şüphelinin saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırganın kimliğinin tespiti için kamera kayıtlarının incelemeye alındığı bildirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Leyla.06 Leyla.06:
    Bu nasıl bir haber yaptınız ya? Olay nerede olmuş iyice zırvaladınız son dakika Bu ne rahatlık 39 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
