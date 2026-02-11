Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı

Spor salonuna kafasında kask ve elinde silahla giren bir saldırganın, antrenman yapan kişiye art arda ateş açtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

KASKLI SALDIRGAN SALONA RAHATÇA GİRDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde, yüzünü gizlemek için kask taktığı görülen şüphelinin elindeki silahla hızlı adımlarla spor salonuna girdiği görülüyor. Saldırganın hedef aldığı kişiye yaklaşarak peş peşe ateş ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. Olay sırasında salonda bulunan diğer kişilerin panik içinde kaçıştığı öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kayıtlarında, saldırganın herhangi bir engelle karşılaşmadan içeri girdiği ve doğrudan hedef aldığı kişiye yöneldiği dikkat çekti. Şüphelinin saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırganın kimliğinin tespiti için kamera kayıtlarının incelemeye alındığı bildirildi.