Kafede yerde yatan insanları gören adam "toplu katliam" ihbarı yaptı, olayın arkasından "yoga" çıktı - Son Dakika

Kafede yerde yatan insanları gören adam "toplu katliam" ihbarı yaptı, olayın arkasından "yoga" çıktı

Kafede yerde yatan insanları gören adam "toplu katliam" ihbarı yaptı, olayın arkasından "yoga" çıktı
Son Güncelleme: 09.09.2023 17:55

Birleşik Krallık'taki bir kafede çok sayıda kişinin yerde yattığını gören bir kişi polise toplu katliam ihbarı yaptı. İhbar üzerine kafeye giden polis ekipleri, yerde yatan kişilerin yoga yaptıklarını anladı.

Birleşik Krallık'ta bir kafede çok sayıda kişinin yerde yattığını gören adamın "toplu katliam" ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine kafeye gelen polis, yerde yatan kişilerin yoga yaptıklarını gördü.

YOGAYI "TOPLU KATLİAM" SANDI

Birleşik Krallık'ın Lincolnshire bölgesinde ilginç bir olay meydana geldi. Bir kafedeki yoga sınıfında akşam saatlerinde çok sayıda kişinin yerde yattığını gören bir kişi, polisi arayarak toplu katliam ihbarı yaptı.

KAFEYE GİDEN POLİS GERÇEĞİ ANLADI

Polis ihbar üzerine hemen harekete geçti. Kafeye giden polis ekipleri, yerde yatan kişilerin yoga yaptıklarını, meditasyonun ortasında olduklarını anladı.

"HERHANGİ BİR ÇILGIN TARİKATIN ÜYELERİ DEĞİLİZ"

Olayın ardından kafenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün akşam 9.30'da polis sirenlerini duyan olduysa lütfen rahatlasın. Çok sayıda kişinin yerde yattığını gören birinin toplu katliam ihbarı nedeniyle polisler gözlemevine geldi. Lincolnshire polisine hızlıca harekete geçtiği için teşekkür ediyorum. Yolda gelirken akıllarından neler geçtiğini tahmin bile edemiyorum. Herhangi bir çılgın tarikatın veya kulübün üyeleri değiliz" ifadelerine yer verildi.

Birleşik Krallık, 3. Sayfa, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kafede yerde yatan insanları gören adam 'toplu katliam' ihbarı yaptı, olayın arkasından 'yoga' çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kafede yerde yatan insanları gören adam "toplu katliam" ihbarı yaptı, olayın arkasından "yoga" çıktı - Son Dakika
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