Kaldırım çatlaklarını mozaik sanatıyla onarıyor

Fransa'da Ememem adlı mozaik sanatçısı, 2016'dan itibaren asfaltlar ve kaldırımlarda zamanla oluşan çatlakları mozaik sanatıyla dolduruyor. Ememem, oluşan çatlağın ölçülerine uygun mozaik eserleri ortaya çıkartarak şehrin asfalt ve kaldırımlarını sanatla onarıyor.

Ememem, kaldırım çatlaklarını mozaik sanatıyla onarmaya 2016 yılında Lyon kentinde başladı. Daha sonra Fransa'nın diğer kentlerinde de kırık, çatlak ve deforme olmuş kaldırımlarını onarmak için mozaik sanatını kullandı. Kaldırımların gri renginin arasındaki boşlukları renkli mozaik eserleriyle süsleyen Ememem'in çalışmaları ünlenerek Oslo, Melbourne ve York gibi dünyanın büyük kentlerinin kaldırımlarında da yer aldı.