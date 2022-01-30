Kaldırım çukurlarını mozaik sanatıyla onaran 'Kaldırım Şairi' Ememem

Fransız mozaik sanatçısı Ememem, atölyesinin karşısındaki kaldırımda gördüğü çukuru mozaikle doldurup bu ilk esere bakarak etkilenenleri görünce, sanatındaki yolculuğunun sonunda anlamını bulduğunu vurguladı; Hayatının geri kalanında boşlukları dolduracaktı. Kendini 'Kaldırım Şairi' olarak da tanımlayan Ememem, DHA'ya eserlerinin sabahları yoldan geçenlere hitap eden sürrealist şiirler olduğunu ifade etti.

Fransa'da ilk defa 2016'da bir kaldırım çukurunu mozaikle doldurup bir sanat eserine dönüştüren ve büyük beğeni toplayan mozaik sanatçısı Ememem, ilham kaynağı ve sanatı hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulundu. Ememem, Türkiye'den bir davet alırsa 'kesinlikle' geleceğini ve 'bu daveti bekleyeceğini' ayrıca belirtti.