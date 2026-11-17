Kalibaf, İsrail'in 'sahte bayrak' operasyonlarını 'kan ticareti' olarak yorumladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in 'sahte bayrak' operasyonlarını 'kan üzerinden ticaret' olarak değerlendirdi. Kalibaf, bu şantaj kampanyasının ABD halkını İran'la savaşa karşı çıktığı için utandırmayı amaçladığını öne sürdü.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in 'sahte bayrak' operasyonlarına değinerek, "Kan üzerinden ticaret yapanlar mikrofonu eline aldı" dedi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından İsrail ile ilgili açıklamalarda bulundu. İsrail'in 'sahte bayrak' operasyonlarına değinen Kalibaf, "Kan üzerinden ticaret yapanlar mikrofonu eline aldı. Bu, ABD'lileri İran ile savaşa karşı çıktıkları ve 'Önce İsrail' politikasına hayır dedikleri için utandırmak amacıyla ortaya konan şantaj kampanyasıdır. İsrail, ABD halkını saf insanlar rolünde oyuna getirmek istiyor, bu rolü reddedin" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?