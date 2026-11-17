İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in 'sahte bayrak' operasyonlarına değinerek, "Kan üzerinden ticaret yapanlar mikrofonu eline aldı" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sanal medya hesabından İsrail ile ilgili açıklamalarda bulundu. İsrail'in 'sahte bayrak' operasyonlarına değinen Kalibaf, "Kan üzerinden ticaret yapanlar mikrofonu eline aldı. Bu, ABD'lileri İran ile savaşa karşı çıktıkları ve 'Önce İsrail' politikasına hayır dedikleri için utandırmak amacıyla ortaya konan şantaj kampanyasıdır. İsrail, ABD halkını saf insanlar rolünde oyuna getirmek istiyor, bu rolü reddedin" ifadelerini kullandı.