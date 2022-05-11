Kan donduran olay! Hastalıklardan korunmak isteyen 11 kişi şeyhlerinin dışkı ve idrarını yedikten sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kan donduran olay! Hastalıklardan korunmak isteyen 11 kişi şeyhlerinin dışkı ve idrarını yedikten sonra hayatını kaybetti

11.05.2022 10:11
Kan donduran olay! Hastalıklardan korunmak isteyen 11 kişi şeyhlerinin dışkı ve idrarını yedikten sonra hayatını kaybetti

Tayland'da 74 yaşındaki tarikat lideri Tawee Nanlan müritleri ile ormanda tören yaptı. Törene katılan müritleri Nanlan'ın dışkısını yiyip idrarını içti. Müritlerinden 1'i çocuk 11 kişi öldü.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, 53 yaşındaki Khun Jenjira isimli kadın 80 yaşındaki annesinin, tarikatın etkinliğine katıldığını ve tarikat üyelerinin annesinin etkinlikten ayrılmasına izin vermediğini söyleyince polis etkinliğe baskın yaptı. Polisin baskın yaptığı etkinlikte, 11 müridin cesedi bulundu.

DIŞKI YİYİP İDRAR İÇTİLER

74 yaşındaki tarikat lideri Tawee Nanlan müritleri ile ormanda tören yaptı. Törene katılan müritleri Nanlan'ın dışkısını yiyip idrarını içti. Müritlerinden 1'i çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Nanlan, polise verdiği ifadede tüm dinlerin babası olduğunu, müritlerine dışkısını yedirip idrarını içirerek onları hastalıklara karşı koruduğunu söyledi. Fakat müritlerini hiçbir şekilde zorlamadığını müritlerinin kendi istekleriyle bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Bazı müritler de Nanlan'nın balgamını yüzlerine sürerek koronavirüse karşı bağışıklık kazandıklarını iddia etti.

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Tayland, Dünya, Güncel, Son Dakika

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