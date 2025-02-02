Kanada, ABD İthalatına %25 Gümrük Vergisi Getiriyor - Son Dakika
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Kanada, ABD İthalatına %25 Gümrük Vergisi Getiriyor

Kanada, ABD İthalatına %25 Gümrük Vergisi Getiriyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata %25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. İlk olarak 30 milyar dolarlık mallar için yürürlüğe girecek olan bu vergiler, geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor.

02.02.2025 11:50  Güncelleme: 11:51
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KANADA Başbakanı Justin Trudeau, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini söyledi.

Trudeau, ABD'nin uyguladığı tarifeler gibi Kanada'nın yanıtının da geniş çaplı olacağını vurgulayarak, uygulamanın alkollü içki, meyve suyu, sebze, parfüm, giyim, ayakkabı, ev aletleri, mobilya, spor malzemeleri, kereste ve plastik gibi ürünleri kapsayacağını kaydetti. Trudeau, "Yanıtımızın bir parçası olarak, bazıları kritik mineraller, enerji tedariki ve diğer ortaklıklarla ilgili olmak üzere, tarife dışı çeşitli tedbirleri değerlendiriyoruz" dedi.

Gümrük vergilerinin Amerikalıların güvenliği için hayati önem taşıyan malların uygun fiyatlı tedarikine erişimini de engelleyeceğini aktaran Trudeau, bunun birkaç yıl önce müzakere edilip imzalanan serbest ticaret anlaşmasını da ihlal edeceğini bildirdi.

Kanada ile ABD'nin birlikte, dünyanın gördüğü en başarılı ekonomik ve askeri ortaklığını inşa ettiğini söyleyen Trudeau, "Başkan Trump, ABD için yeni bir altın çağ başlatmak istiyorsa, en iyi yol bizi cezalandırmak değil Kanada ile ortaklık kurmaktır" diye konuştu.

Trudeau, sınırlarının güvenli ve emniyetli olduğunu da dile getirerek, ABD'ye fentanil akışının ve yasa dışı geçişlerin yüzde 1'inden daha azının Kanada'dan geldiğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Justin Trudeau, Politika, Ekonomi, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanada, ABD İthalatına %25 Gümrük Vergisi Getiriyor - Son Dakika

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