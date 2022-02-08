Üye Girişi
Kanada Başbakanı Trudeau: Aşı karşıtı kamyoncuların eylemi sona ermeli - Son Dakika
BBC

Kanada Başbakanı Trudeau: Aşı karşıtı kamyoncuların eylemi sona ermeli

08.02.2022 16:41
Kanada Başbakanı Trudeau: Aşı karşıtı kamyoncuların eylemi sona ermeli

Kanada Başbakanı Justin Trudeau aşı karşıtı kamyoncuların başkent Ottowa'da hayatı felce uğratan eyleminin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottowa'da hayatı felce uğratan aşı karşıtı gösterilerin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Kamyoncular ve bazı diğer motorlu araç sürücüleri, sınır ötesi taşımacılıkta sürücülere aşı zorunluluğu getiren Kanada hükümetini 12 gündür protesto ediyor.

Kendilerine 'Özgürlük Konvoyu' adını veren sürücüler, araçları ve çadırlarıyla kent merkezinde yolları kapattı. .

Polis dün eylemlere son vermek amacıyla binlerce litre yakıta el konulduğunu ve bir petrol tankerinin yoldan çekildiğini bildirdi.

Eylemcilerin korna çalarak kent sakinlerini rahatsız etmemesi için de bir mahkeme emri çıkarıldı ve göstericilerin korna çalması yasaklandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise parlamentodaki yapılan acil oturumda, "Ottowa'daki gösterilerin sona ermesi gerek" dedi.

Trudeau, bazı göstericilerin verdiği tahribat ve sergilediği ırkçı davranışların, Kanadalıları "tiksindirdiğini ve şoka uğrattığını" söyledi.

"Evsizlerden yiyecek çalanlardan korkmuyoruz"

Gösterilerin büyük oranda barışçıl geçmesine karşın, Ottawa polisi, aşırı sağ grupların yaptıkları konuşmalardan endişe duyduklarını belirtiyor.

Bazı göstericilerin ırkçı ve eşcinselleri hedef alan söylemlerinin yanı sıra, Nazı sembolleri de kullandığı ve başkentteki Meçhul Asker Mezarı üzerinde dans ettikleri kaydediliyor.

Polis, şu anda mülke zarar verme ve nefret söylemine dair 60'dan fazla soruşturma yürütüyor.

Covid'e yakalandıktan bir hafta sonra ilk kez parlamentodaki acil durum görüşmelerine katılan Başbakan Trudeau, "Çok açık konuşacağım. Küçük esnafa hakarette ve kötü muamelede bulunanlardan, evsizlerden yiyecek çalanlardan korkmuyoruz" dedi.

Trudeau, ırkçı bayraklar sallayan, etrafa zarar veren ve askerlerin anısına saygısızlık edenlere teslim olmayacaklarını kaydetti.

Trudeau, Ottowa'da hayatın felce uğraması nedeniyle takviye polis kuvvetleri isteyen belediye başkanına cevaben de "gereken her şeyin yapılacağını" söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Ottawa'daki eylemler, Toronto ve Vancouver dahil başka Kanada kentlerine de sıçramış, Yeni Zelanda ve Avustralya'da da destek gösterileri yapılmıştı.

YORUMLAR
500

Özgürlük Konvoyu, Justin Trudeau, Kanada, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanada Başbakanı Trudeau: Aşı karşıtı kamyoncuların eylemi sona ermeli - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika Haberleri
16:43 Gaziantep, Kasımpaşa'ya fırsat vermedi! Erol Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:32 Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!
14:49 Koyunlar kuzularıyla buluştu: Herkes annesini tanıdı!
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
15:30 Duygulandıran vefa! "Bali" adlı köpek sahibinin tabutunun başından ayrılmadı
15:40 Düzenleme değişirse Şeyma Şubaşı Acun'dan aldığı nafakaya elveda diyecek
15:50 Belediye Başkanı açıkladı: Isparta'da 9 köye hala elektrik verilmedi
16:12 Bunu biliyor muydunuz? Elektrikli aletleri 22.00'den sonra kullanırsanız, yüzde 14 tasarruf edebilirsiniz!
16:02 Son Dakika: Isparta'da faturaların tahsilatı bir ay ertelendi! Elektrikler günlerce kesik kalmıştı!
15:49 Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 16:50:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kanada Başbakanı Trudeau: Aşı karşıtı kamyoncuların eylemi sona ermeli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement