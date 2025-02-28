Kanada Başbakanı, Trump\'a resti çekti: Çok sert karşılık vereceğiz

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce taahhüt ettiği şekliyle Çin, Meksika ve Kanada'ya uygulanacak gümrük vergilerinin 4 Mart Salı günü başlayacağını duyurdu.

"GÜÇLÜ BİR KARŞILIK VERECEĞİZ"

Trump'ın bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Kanada cephesinden ilk değerlendirme geldi. Başbakan Justin Trudeau, önlem amacıyla önemli adımlar attıklarını vurgulayarak "Eğer Kanada'ya karşı haksız tarifeler getirilirse, derhal ve son derece güçlü bir karşılık vereceğiz" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau

GEREKÇE: UYUŞTURUCU AKIŞINI DURDURMAK

ABD Başkanı Trump, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye uyuşturucu akışının devam ettiğini belirterek, bu ülkelere uygulanacak tarifelerin 4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump

BİRTAKIM ADIMLAR ATILDI AMA...

Kanada hükümeti, uyuşturucu akışıyla mücadele amacıyla "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunmuş, kartelleri terörist olarak listeleyeceklerini, sınırda 7/24 gözetim sağlayacaklarını, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücünü" başlatacaklarını duyurmuştu. Kanada, ABD'nin tarifelerine karşı sınırdan uyuşturucu girişini engelleme taahhüdü kapsamında emekli komiser Kevin Brosseau'yu "Fentanil Çarı" olarak atamıştı.