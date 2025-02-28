Kanada Başbakanı, Trump'a resti çekti: Çok sert karşılık vereceğiz - Son Dakika
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Dünya

Kanada Başbakanı, Trump'a resti çekti: Çok sert karşılık vereceğiz

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin 4 Mart'ta uygulamaya koymayı planladığı gümrük vergileriyle ilgili ''Eğer Kanada'ya karşı haksız tarifeler getirilirse, derhal ve son derece güçlü bir karşılık vereceğiz'' dedi.

28.02.2025 15:22
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ABD Başkanı Donald Trump, daha önce taahhüt ettiği şekliyle Çin, Meksika ve Kanada'ya uygulanacak gümrük vergilerinin 4 Mart Salı günü başlayacağını duyurdu.

"GÜÇLÜ BİR KARŞILIK VERECEĞİZ"

Trump'ın bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Kanada cephesinden ilk değerlendirme geldi. Başbakan Justin Trudeau, önlem amacıyla önemli adımlar attıklarını vurgulayarak "Eğer Kanada'ya karşı haksız tarifeler getirilirse, derhal ve son derece güçlü bir karşılık vereceğiz" dedi.

Kanada Başbakanı, Trump'a rest çekti: Çok sert karşılık vereceğiz
Kanada Başbakanı Justin Trudeau

GEREKÇE: UYUŞTURUCU AKIŞINI DURDURMAK

ABD Başkanı Trump, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye uyuşturucu akışının devam ettiğini belirterek, bu ülkelere uygulanacak tarifelerin 4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Kanada Başbakanı, Trump'a rest çekti: Çok sert karşılık vereceğiz
ABD Başkanı Donald Trump

BİRTAKIM ADIMLAR ATILDI AMA...

Kanada hükümeti, uyuşturucu akışıyla mücadele amacıyla "Fentanil Çarı" atamak için yeni taahhütlerde bulunmuş, kartelleri terörist olarak listeleyeceklerini, sınırda 7/24 gözetim sağlayacaklarını, organize suç, fentanil ve kara para aklama ile mücadele etmek için "Kanada-ABD Ortak Hareket Gücünü" başlatacaklarını duyurmuştu. Kanada, ABD'nin tarifelerine karşı sınırdan uyuşturucu girişini engelleme taahhüdü kapsamında emekli komiser Kevin Brosseau'yu "Fentanil Çarı" olarak atamıştı.

Kanada Başbakanı, Trump\'a resti çekti: Çok sert karşılık vereceğiz

Justin Trudeau, Ekonomi, Kanada, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kanada Başbakanı, Trump'a resti çekti: Çok sert karşılık vereceğiz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Emre Sunay:
    Yiyin birbirinizi... 13 1 Yanıtla
  • 3pamuklu8:
    Allah sizi başı derdine düşürsün böyle biz PKK nın inlerini İHA ile imha ettimizde Kanada bize İHA kamerasını vermeyi kesmişti. 6 1 Yanıtla
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