Kanada'da genç hemşire, canlı yayın yaptığı sırada havuzda boğularak can verdi - Son Dakika
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Kanada'da genç hemşire, canlı yayın yaptığı sırada havuzda boğularak can verdi

25.08.2022 10:26

Kanada'da yaşayan hemşire Hellen Wendy Nyabuto, gittiği otelin havuzunda canlı yayın yaptığı sırada boğularak hayatını kaybetti.

24 yaşındaki hemşire Hellen Wendy Nyabuto, Ontario'daki Key Motel'de tatile geldi. Gittiği otelin havuzunda telefonla canlı yayın yapan genç hemşire dakikalar sonra herkesin gözü önünde son nefesini verdi.

SUYU TEKMELEMEYE BAŞLADI

Hemşire canlı yayından dakikalar sonra havuzda kendini derin bir yerde bularak suyla boğuşmaya başladı. Hemşire yüksek sesle çığlık atmaya başladı ve suyu şiddetli bir şekilde tekmeledi. Genç hemşirenin bu çabaları fayda etmedi.

CANSIZ BEDENİ GÖREVLİLER TARAFINDAN ÇIKARILDI

Hemşirenin boğulduğunu algılayamayan vatandaşlar ise olay sonrası şok geçirdi. Genç hemşirenin cansız bedeni otel görevlileri tarafından havuzdan çıkarıldıktan sonra polise haber verildi. Ancak hemşirenin havuzda çırpınışları fayda etmedi. Otel havuzunda canlı yayın yapan hemşire suya teslim olarak boğulup öldü. Çevredeki vatandaşlar ise havuzda boğularak ölen hemşire için şaşkınlık geçirdi. Hellen, aileye maddi destek sağlayan tek kişiydi.

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