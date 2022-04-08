Kanada'da konut krizi: Fiyatlar bir yılda yüzde 20'den fazla arttı, hükümet yabancılara konut satışını yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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BBC

Kanada'da konut krizi: Fiyatlar bir yılda yüzde 20'den fazla arttı, hükümet yabancılara konut satışını yasaklamaya hazırlanıyor

08.04.2022 14:23
Kanada'da konut krizi: Fiyatlar bir yılda yüzde 20'den fazla arttı, hükümet yabancılara konut satışını yasaklamaya hazırlanıyor

Kanada'da ortalama bir evin fiyatı, son bir yıl içinde yüzde 20'den fazla artarak 650 bin ABD dolarına yükseldi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkede emlak fiyatlarının rekor derecede artmaya başlaması üzerine yabancılara konut satışının iki yıl süreyle yasaklanması önerisinde bulundu.

Kanada'da ortalama bir evin fiyatı, son bir yıl içinde yüzde 20'den fazla artarak 650 bin ABD dolarına yükseldi. Bu rakam, bir hanenin ortalama gelirinin dokuz katından fazlasına karşılık geliyor.

Ancak sektör uzmanları yabancılara konut satışının yasaklanmasının, sorunu çözmeyeceğini söylüyor.

Ülkede yabancıların aldığı konut sayısıyla ilgili kapsamlı bir veri bulunmuyor. Fakat araştırmalar, yabancıların aldığı konutların sayısının çok az olduğuna işaret ediyor.

Toronto merkezli Bullpenn Research & Consulting danışmanlık şirketinin başkanı Ben Myers, "Yasağın çok büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum" dedi.

Myers'e göre 2020'de yabancılara satılan konutların oranı yüzde 1.

2015 ve 2016'da bu oran yüzde 9 civarındaydı.

"Bu çok küçük bir oran. Ayrıca gerçekten ev almak isteyenler bir yolunu bulurlar" diyen Myers, konut maliyetlerinin yükselmesinin güçlü nüfus artışını ve yeni inşaatlara yönelik sınırlamalardan kaynaklanan arz daralmasını yansıttığını söyledi.

Kanada'da konut krizi, 2020'de başlayan Covid-19 pandemisinden ardından daha da ağırlaştı.

Hükümet, bu dönemde ekonomik istikrar için faizleri düşürünce borçlanma maliyetinin düşmesiyle talep daha da arttı.

Bu dönemde dünya genelinde konut fiyatları arttı. Ancak Kanada'da ev fiyatlarıyla gelirler arasındaki uçurum, OECD içindeki en yüksek seviyeye çıktı.

Seçim kampanyası taahhüdü

Kanada Başbakanı Trudeau, geçen yılki seçim kampanyasında konut fiyatlarındaki artışa çözüm vaadinde bulunmuştu.

Hükümetin dün açıkladığı bütçe planı, yabancılara konut satışının yasaklanmasının yanı sıra yeni inşaatlar için milyarlarca dolarlık kaynak aktarılmasını öngörüyor.

Konut yasağı ülkede daimi oturma izni bulunan yabancılarla yabancı öğrenci ve işçileri kapsamayacak.

Kanada'nın bazı eyaletlerinde yabancıların konut vergisi yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılmıştı.

2018'de Yeni Zelanda da yabancıların konut satın almasını yasaklamıştı.

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Son Dakika Dünya Kanada'da konut krizi: Fiyatlar bir yılda yüzde 20'den fazla arttı, hükümet yabancılara konut satışını yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika

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