KANADA'da orman yangınları nedeniyle 17 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiği bildirildi.
Kanada'nın Manitoba eyaletinde orman yangınları sebebiyle acil durum ilan edilerek 17 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildi. Manitoba Eyalet Başbakanı Wab Kinew, Manitoba hükümetinin, orman yangınları nedeniyle eyalet çapında acil durum ilan ettiğini duyurdu.
17 binden fazla kişinin tahliye edilmesi talimatını verdiklerini belirten Kinew, Kanada Başbakanı Mark Carney'den yangınlarla mücadele konusunda askeri destek istediğini aktardı.
Son Dakika › Dünya › Kanada'da Orman Yangınları: 17 Bin Kişi Tahliye Ediliyor - Son Dakika
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