Kanada'nın, Çin ve Rusya gibi "yüksek riskli" saydığı ülkelerde görev yapan diplomatlarının bu ülkelerin vatandaşlarıyla romantik ilişki kurmasını yasaklamaya hazırlandığı ileri sürüldü. Kanada merkezli National Post gazetesine konuşan kaynaklar, planın gerekçesinin güvenlik endişesi olduğunu söyledi.

AA'nın aktardığına göre plan yalnız ilişkilerle sınırlı değil. Kaynaklara göre diplomatların bu ülkelerde flört uygulamalarını kullanması da yasaklanacak.

POLİTİKA YIL BAŞINDAN BERİ HAZIRLANIYOR

Kaynakların anlattığına göre üzerinde bu yılın başından beri çalışılan politikanın ana hatları büyük ölçüde belirlendi. Ancak düzenleme henüz resmi olarak yayımlanmadı.

Kanadalı diplomatların özel hayatı zaten çok sayıda kurala bağlı. Diplomatların müstakbel eşleri, örneğin, evlilikten önce güvenlik soruşturmasından geçiyor.

ABD ÇİN'DE BENZER YASAĞI GETİRMİŞTİ

Benzer bir adımı daha önce ABD atmıştı. Associated Press'in (AP) Nisan 2025'te duyurduğu habere göre ABD, Çin'de görev yapan devlet personeline, bu kişilerin aile üyelerine ve güvenlik izni bulunan yüklenicilere Çin vatandaşlarıyla her türlü romantik ya da cinsel ilişkiyi yasaklamıştı.

AP'ye göre ABD'nin kuralında tek bir istisna vardı: Yasaktan önce Çin vatandaşıyla ilişkisi bulunan personel, ilişkisini sürdürmek için izin başvurusunda bulunabiliyordu.

Ajansın CIA arşiv belgelerine dayandırdığı bilgiye göre ABD, 1987'de de Çin ve Sovyetler Birliği gibi "istihbarat tehdidi yüksek" ülkelerdeki personelinin yerel halkla yakın ilişki kurmasını yasaklamıştı.