Kanada'nın gümrük vergileri laldırıldı, Trump destek veren vekilleri tehdit etti
Kanada'nın gümrük vergileri laldırıldı, Trump destek veren vekilleri tehdit etti

12.02.2026 21:27
ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerini sona erdiren tasarıya destek veren Cumhuriyetçilere ABD Başkanı Donald Trump'tan sert tepki geldi. Trump, seçim sürecine işaret ederek, "Seçim zamanı geldiğinde bunun sonuçlarına ciddi şekilde katlanacaklar" ifadelerini kullandı. Bu durum, parti içindeki ayrışmanın yeni bir yansıması olarak değerlendirildi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasını öngören 72 numaralı Ortak Karar Tasarısı 219'a karşı 211 oyla kabul edildi. Oylamada bazı Cumhuriyetçi üyelerin de tasarıya destek vermesi dikkat çekti.

Vergileri kaldıran tasarıya "evet" oyu veren Cumhuriyetçi isimler arasında Thomas Massie, Don Bacon, Brian Fitzpatrick, Jeff Hurd, Kevin Kiley ve Dan Newhouse yer aldı.

TRUMP'TAN DESTEK VERENLERE SERT ÇIKIŞ

Kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump, tasarıya destek veren Cumhuriyetçilere yönelik sert bir açıklama yaptı. Trump, söz konusu isimleri hedef alarak seçim sürecine işaret etti ve"Seçim zamanı geldiğinde bunun sonuçlarına ciddi şekilde katlanacaklar."

Trump'ın bu sözleri, parti içi ayrışmanın yeni bir yansıması olarak yorumlandı.

PARTİ İÇİNDE GERİLİM

Oylamada Cumhuriyetçi saflardan gelen destek, Washington kulislerinde sürpriz olarak değerlendirilirken, Trump'ın açıklaması parti içindeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

