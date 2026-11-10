Kanada, Rusya\'nın savunma sanayisine yönelik 38 kuruluşa yaptırım uygulayacak

KANADA, Rusya'nın savunma sanayisi, balistik füze teknolojisi geliştirme faaliyetleri ve siber operasyonlarını hedef alan 38 kuruluş ve 24 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanada'nın aldığı yaptırım kararıyla Rusya'nın askeri kapasitesinin sınırlandırılmasının hedeflendiği bildirildi. Yaptırım listesine alınan 38 kuruluş ve 24 kişi arasında Rusya'nın savunma sanayisi, balistik füze teknolojilerinin geliştirilmesi ve siber faaliyetleriyle bağlantılı aktörlerin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Yaptırımlar kripto para borsaları dahil finansal aktörleri hedef alarak Ukrayna'daki savaşın ekonomik maliyetini artırmayı amaçlıyor" ifadelerine yer verildi.