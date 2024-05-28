Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı

Dünya

Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Gazze'ye yönelik tam 235 gündür devam eden İsrail saldırıları her geçen dakika şiddetini artırıyor. Görgü tanıkları, tankların Refah'ın simge yapılarından biri olan El Avde camisi yakınlarında görüldüğünü ifade etti. İsrail ordusu, Refah operasyonuyla ilgili daha sonra bir açıklama yapacağını söyleyerek, görgü tanıklarının anlattıklarıyla ilgili bir yorum yapmadı.

FİLİSTİNLİLERİ DİRİ DİRİ YAKTILAR

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararına aldırış etmemiş ve 26 Mayıs'ta Refah'ta Filistinlilerin sığındığı çadırlarını bombalamıştı. Saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinli diri diri yanarak hayatını kaybetmiş 249 kişi ise yaralanmıştı.

SALDIRININ İZLERİ SİLİNMEDEN TANKLA GİRDİLER

Dünyanın gözü önünde yaşanan bu katliama tepkiler çığ gibi büyürken İsrail Başbakanı Netanyahu ise saldırıyı "Trajik hata" olarak yorumladı. Bu skandal açıklamanın yankıları sürerken Reuters haber ajansı, İsrail tanklarının Refah kent merkezine girdiğini bildirdi. Ajansın verdiği bu bilgi hakkında İsrail cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.