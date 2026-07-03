Karaahmetoğlu'ndan Göktaş'a Destek

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, stand-up sanatçısı Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü açısından "son derece endişe verici" olarak nitelendirerek, Göktaş'ın serbest bırakılması ve eleştirel ifade üzerindeki baskılara son verilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, stand-up sanatçısı Deniz Göktaş'ın gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü açısından "son derece endişe verici" olduğunu belirtti. Karaahmetoğlu, "Türkiye'nin gerçek sorunu sanatçılar değil; eleştiriye tahammül edemeyen anlayış ve adaletsiz düzendir" dedi.

Karaahmetoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Deniz Göktaş'ın Meclis kürsüsünden hedef gösterilmesinin ardından gözaltına alınması ve daha sonra tutuklanmasını derin bir endişeyle izlediğini ifade etti. Sadece bir Alman milletvekili olarak değil, Türkiye'nin mizah kültürüyle büyümüş biri olarak da yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirten Karaahmetoğlu, "32 yaşındaki genç bir insanın ağır bir suç işlemiş gibi elleri arkadan kelepçeli şekilde gözaltına alınması ve ardından tutuklanması vicdanları yaralamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananların ifade özgürlüğünün temel ilkeleriyle bağdaşmadığını vurgulayan Karaahmetoğlu, muhalefetin ve gazetecilerin eleştirilerine tahammül gösteremeyen bir anlayışın, komedyenlerin hicivlerine de hoşgörüyle yaklaşmadığını söyledi. "Mizah, demokratik toplumların vazgeçilmez eleştiri araçlarından biridir" diyen Karaahmetoğlu, bir sanatçının sahnedeki sözleri nedeniyle tutuklanmasının ifade özgürlüğünün açık ihlali olduğunu kaydetti.

Eleştirilerin susturulmaya çalışıldığı, mizahın baskı altına alındığı bir ortamın demokrasiye değil, korkuya hizmet edeceğini belirten Karaahmetoğlu, hukukun iktidarı eleştirenleri susturmanın değil, herkesin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almanın aracı olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği ve Avrupa Birliği üyelik süreci kapsamında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi gereğince ifade özgürlüğünü koruma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Karaahmetoğlu, Deniz Göktaş'ın derhal serbest bırakılmasını ve benzer uygulamalara son verilmesini istedi.