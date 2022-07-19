Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu

Avrupa günlerdir kavurucu sıcaklarla mücadele etmeye çalışırken, sıcakla birlikte Fransa, İspanya ve Portekiz'de çıkan orman yangınları ile mücadele de aralıksız bir şekilde devam ediyor.

KASABASINI KORUMAK İÇİN HENDEK KAZIYORDU

İspanya'da çıkan bir orman yangınında kasabasını korumak için kepçe ile hendek kazan bir adamın görüntüleri ise sosyal medyada büyük ses getirdi.

ELBİSESİNDEKİ ALEVLERİ ELİYLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Ülkenin kuzeyindeki Tabara kasabası yakınlarında başlayan yangının yayılmasına engel olmak için ekskavatörü ile sahaya inen ve hendek kazmaya başlayan Angel Martin Arjona'nın alevlerin içinde kaldığı ve elbisesinde oluşan yanıkları eliyle söndürdüğü anlara ait görüntüler paylaşım rekorları kırdı.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Özellikle Twitter'da yüz binlerce kişinin paylaştığı videoda, Arjona'nın alevlerin hızlanmasıyla çaresiz kaldığı ve bölgeden koşarak uzaklaşmak isterken ölümle burun buruna geldiği anlar yer aldı.