Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Ubeyde: Netanyahu ve askerlerine diz çökeceklerini müjdeliyoruz

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 26. gününde sürüyor. Bölgede çatışmalar şiddetlenirken Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Ubeyde, Tel Aviv yönetimine bir kez daha meydan okudu.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Hamas'ın başlattığı operasyonun ardından 26 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail, kentte resmen kıyım yapıyor. Sivillerin bulunduğu birçok noktayı vuran İsrail ordusu 8 binden fazla canı katletti. Tanklarıyla da kent sınırlarına giren İsrail askerleri ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

"GAZZE'DEKİ ESİRLERİ KURTARMALARI 20 YIL SÜRER"

Bölgedeki gelişmeler takip edilirken Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yeni bir açıklama yaptı. İsrail'in bir askerini kara operasyonuyla kurtardığı yönündeki açıklamasını yalanlayan Ebu Ubeyde, "İsrail'in İzzeddin Kassam'ın tuttuğu bir esire ulaşmasının mümkün değil. Binyamin Netanyahu, eğer bir esiri bir aylık savaştan sonra serbest bırakmakla övünüyor ve kutluyorsa Gazze'deki kalan esirleri bu yöntemle kurtarması 20 yıl sürer." ifadelerini kullandı.