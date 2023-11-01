 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Ubeyde: Netanyahu ve askerlerine diz çökeceklerini müjdeliyoruz - Son Dakika

Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Ubeyde: Netanyahu ve askerlerine diz çökeceklerini müjdeliyoruz

Son Güncelleme: 01.11.2023 10:01

İsrail, günlerdir havadan bombaladığı Gazze'yi karadan da ablukaya almaya çalışırken Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Ubeyde'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ubeyde, "Netanyahu ve askerlerine, savaşın sonunda diz çökeceklerini müjdeliyoruz" dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 26. gününde sürüyor. Bölgede çatışmalar şiddetlenirken Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Ubeyde, Tel Aviv yönetimine bir kez daha meydan okudu.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Hamas'ın başlattığı operasyonun ardından 26 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail, kentte resmen kıyım yapıyor. Sivillerin bulunduğu birçok noktayı vuran İsrail ordusu 8 binden fazla canı katletti. Tanklarıyla da kent sınırlarına giren İsrail askerleri ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

"GAZZE'DEKİ ESİRLERİ KURTARMALARI 20 YIL SÜRER"

Bölgedeki gelişmeler takip edilirken Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yeni bir açıklama yaptı. İsrail'in bir askerini kara operasyonuyla kurtardığı yönündeki açıklamasını yalanlayan Ebu Ubeyde, "İsrail'in İzzeddin Kassam'ın tuttuğu bir esire ulaşmasının mümkün değil. Binyamin Netanyahu, eğer bir esiri bir aylık savaştan sonra serbest bırakmakla övünüyor ve kutluyorsa Gazze'deki kalan esirleri bu yöntemle kurtarması 20 yıl sürer." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Ubeyde: Netanyahu ve askerlerine diz çökeceklerini müjdeliyoruz - Son Dakika


Son Dakika
08:51 Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinde Polat ailesine gönderme! Dilan, gözaltına alınmadan saatler önce cevap verdi: Çok yazık
08:43 Merkez Bankası reeskont faiz oranını yükseltti
08:37 İzmir'de düzenlenen "Kalkan" operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı
08:21 Gazze'de iletişim ve internet tamamen kesildi
08:05 BOTAŞ, kasımda doğal gaz fiyatlarını sabit bıraktı
07:59 Günlerdir aranan şahsın morarmış cesedi bulundu
07:33 Gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin ilk görüntüleri
07:11 Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltında! İfade verecekler
04:53 Gözaltına alınan Sıla Doğu'nun sürekli gülümsemesi dikkat çekti
01:21 İskoçya Başbakanı Yusuf: Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki masum erkek, kadın ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2023 10:17:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kassam Tugayı Sözcüsü Ebu Ubeyde: Netanyahu ve askerlerine diz çökeceklerini müjdeliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement