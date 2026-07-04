Katalonya\'da Orman Yangınları: 50 Bin Kişi Tahliye Edildi

İSPANYA'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nin Girona kenti çevresinde çıkan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi tahliye edildi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Bölgesi'nin Girona kentinde ilk olarak La Bisbal d'Emporda yerleşim yerinde daha sonra Vilademuls ve Bescano ilçelerinde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlar, yaklaşık 10 yerleşim yerini etkiledi.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nden yapılan açıklamada, yangınlar nedeniyle yaklaşık 50 bin kişinin tedbir amacıyla ev veya iş yerlerinden tahliye edildiği bildirildi. Orman yangınları sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını kaydeden yetkililer, bölge sakinlerine 'zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve dumandan etkilenmemek için pencerelerini kapalı tutmaları' çağrısı yaptı.