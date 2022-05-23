Katar'ın Paris Büyükelçiliğine girmek isteyen bir kişi, kendisine engel olmak isteyen güvenlik görevlisini öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Katar'ın Paris Büyükelçiliğine girmek isteyen bir kişi, kendisine engel olmak isteyen güvenlik görevlisini öldürdü

23.05.2022 14:21

Katar'ın Paris Büyükelçiliğine girmek isteyen bir kişi, kendisine engel olmak isteyen güvenlik görevlisi arasında çıktı. Çıkan arbedede, güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir kişi Paris'in en işlek caddelerinden Champs Elysees'ye yakın 8. Bölge'de yer alan Tilsitt'teki Katar Büyükelçiliğine girmek istedi.

GÜVENLİĞİ ÖLDÜRDÜ

Büyükelçiliğe girmeye çalışan kişi ile güvenlik görevlisi arasında çıkan arbedede, güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. İstihbarat kaynakları, zanlının bazı suç kayıtlarının bulunduğunu kaydetti.

GÖZALTINA ALINDI

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ve hakkında taksirle adam öldürme suçlamasıyla cezai soruşturma başlatıldığı belirtildi. Savcılık, olayda silah kullanılıp kullanılmadığının henüz tespit edilmediğini ifade ederken, Fransız basınının dayandırdığı kaynaklara göre, olayın terörle bağlantısı bulunmuyor.

Katar'ın Paris Büyükelçiliği tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YORUMLAR
500
Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı Fatih'te çatışma anları kamerada Fatih'te çatışma anları kamerada
Kaynak: AA

Güvenlik Görevlisi, Polis, Katar, Paris, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katar'ın Paris Büyükelçiliğine girmek isteyen bir kişi, kendisine engel olmak isteyen güvenlik görevlisini öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
14:21 1970'li yıllar Devrek'te hortladı: Gazinocular savaşında 1 kişi öldü
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:33 Saçlarını kazıtan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 14:35:48. #1.12#
SON DAKİKA: Katar'ın Paris Büyükelçiliğine girmek isteyen bir kişi, kendisine engel olmak isteyen güvenlik görevlisini öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement