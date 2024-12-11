Katar, Suriye Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı

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KATAR, gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Suriye'deki büyükelçiliğini 'yakında' yeniden açacağını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Suriye'deki Büyükelçiliğin 'yakında' yeniden açılacağını duyurdu. Açıklamada, "Katar Devleti, gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra kardeş Arap Cumhuriyeti Suriye'deki büyükelçiliğini yakında yeniden açacak. Büyükelçiliğin yeniden açılması, Katar Devleti'nin Suriye halkına sağladığı insani yardım akışını kolaylaştırmak için ilgili makamlarla koordinasyonu artıracaktır" denildi.