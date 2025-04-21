Katolik dünyasının en yüksek makamı: Papalık nedir?

Papalık, Katolik Kilisesi'nin en üst düzey dini makamıdır. Papa, Hristiyanlığın ilk lideri olarak kabul edilen Aziz Petrus'un halefi sayılır. Aynı zamanda Roma Piskoposu ve Vatikan Devleti'nin başkanıdır.

1,3 MİLYAR KATOLİK İÇİN AHLAKİ BİR REHBER

Papa, yalnızca bir dini lider değil; dünya genelinde 1,3 milyar Katolik için ahlaki bir rehberdir. İnanç kurallarını belirler, küresel krizlerde barış çağrısı yapar, insan hakları ve çevre gibi konularda görüş bildirir.

SEÇİM SÜRECİ YAKINDA BAŞLAYACAK

Katolik inancına göre papalık, "Tanrı'nın yeryüzündeki temsilciliği" görevini taşır. Bu yönüyle yalnızca dini değil, kültürel ve siyasi etkisi olan bir makamdır. Yeni papa seçim sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.