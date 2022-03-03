Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ve Zelenski ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ve Zelenski ile telefonda görüştü

03.03.2022 12:19
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ve Zelenski ile telefonda görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü belirtti.

Tokayev, Putin görüşmesine istinaden yaptığı açıklamada "Başkan Vladimir Putin ile ticaret ve ekonomik kalkınma hakkında konuştum. Ukrayna'daki durumla ilgili olarak, müzakere masasında acilen bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladım" ifadelerini kullandı. Zelenski görüşmesine için yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tokayev, "Zelenski ile Ukrayna'daki durum hakkında konuştum. Ukrayna'da daha fazla düşmanlığı durdurmak ve dindirmek için müzakereler yoluyla bir anlaşmaya varmanın önemini belirtti. İnsani alanda işbirliği konusunda anlaştık" dedi.

TOKAYEV'İN BM AÇIKLAMASITokayev Birleşmiş Milletler ile ilgili dün yaptığı açıklamada "30 yıl önce Kazakistan, Birleşmiş Milletler'in tam teşekküllü üyesi oldu. Küresel güvenlik ve uyumlu bir toplum inşa etme konularında BM ile verimli bir işbirliğimiz var. Artan jeopolitik gerilimlerin ortasında, BM'nin güçlendirilmesini ve sağlamlaştırıcı rolünü savunuyoruz" dedi. Kazakistan Birleşmiş Milletler'in dünkü Genel Kurul oylamasında Rusya'nın kınanmasına dair 'çekimser' oy vermişti.

- Kazakistan
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Putin ve Zelenski ile telefonda görüştü - Son Dakika


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