Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi

Kazakistan Savunma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Departman Başkanı Oljas Hüseyinov, KGAÖ Barış Gücü'nün ülkeden çekilme süreci ile ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hüseyinov, bugün KGAÖ Barış Gücü'nün tamamıyla ülke topraklarından çekildiğini belirterek, "KGAÖ Barış Gücü'ne ait teçhizat ve askerlerin yer aldığı son uçak Almatı 'dan uğurlandı. Şu anda Kazakistan topraklarında yabancı devletlerin askeri birlikleri bulunmuyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta LNG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleşmesiyle başlayan protestolar ülke geneline yayılarak dünya gündemine oturmuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın "dış bağlantılı terör gruplarının saldırısıyla karşı karşıya kaldığını ve üyesi oldukları KGAÖ'dan 1992 ve 2007 yıllarında imzalanan anlaşmaların 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereği destek istediklerini" açıklamıştı. KGAÖ'nun sözkonusu maddelerine göre, örgüte üye ülkelerin herhangi birine yapılan dış saldırı tüm üye ülkelere yapılmış bir eylem olarak kabul ediliyordu.

6 Ocak'ta 2 bin 500 kişilik askeri birlik ve 250 teçhizattan oluşan KGAÖ Barış Gücü ülkeye konuşlandırılmıştı. Rusya, Belarus, Kırgızistan, Ermenistan ve Tacikistan'ın askeri birliklerinden oluşan KGAÖ Barış Gücü'nün ise sadece stratejik ve sosyal tesislerin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olacakları belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Tokayev, 11 Ocak'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, ülkede anayasal düzenin sağlandığını ve KGAÖ Barış Gücü'nün 19 Ocak'a kadar ülkeden tamamıyla çekileceğini duyurmuştu.