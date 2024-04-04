Kazakistan Yüksek Mahkemesi, eski Ekonomi Bakanı Kuandyk Bishimbayev'in eşini şiddet uyguladığına dair şok edici görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan incelemenin sonucuna göre, Bishimbayev'in kadına yönelik şiddeti 8 saatten fazla sürmüş ancak hiçbir tanık olayı polise bildirmeye cesaret edememiş.
Kazakistan'ın eski Ekonomi Bakanı Quandyq Bishimbaev'in eşi Saltanat Nukenova'nın Kasım ayındaki ölümüne ilişkin yapılan jüri duruşması, Astana'da başladı. Bishimbaev, tüm suçlamalara karşı masum olduğunu tekrarladı.
Bishimbaev, işkence, aşırı şiddet içeren cinayet ve defalarca ciddi suçlar işlemekle suçlanıyor. Bu yüksek profilli davadaki sanıklardan biri olan Bishimbaev'in kuzeni Baqytzhan Baizhanov ise devam eden bir suçu bildirmemekle suçlanıyor.
Yargıç Aizhan Kulbaeva, gazetecileri jüri üyelerinin filme alınmasının veya fotoğraf çekilmesinin yasak olduğu konusunda uyardı.
Savcı Aizhan Aimaghanova, Bishimbaev aleyhindeki suçlamaları jüriye sundu. Bishimbaev'in bir akrabasına ait bir restoranda eşi Saltanat Nukenova'yı saatlerce acımasızca dövmekle suçlandığını belirtti. 31 yaşındaki Nukenova'nın cesedi daha sonra restoranda bulundu. Bishimbaev, suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Bu dava, Kazakistan'da aile içi şiddete yönelik artan bir öfkenin olduğu bir dönemde ülke çapında dikkat çekti. Kazak parlamentosu yıllardır aile içi şiddeti suç sayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Nukenova'nın vahşi ölümü üzerine halkın tepkisi üzerine, Kazakistan Devlet Başkanı Qasym-Zhomart Toqaev İçişleri Bakanlığı'na davayı "özel kontrol" altına alması çağrısında bulundu.
Son Dakika › Dünya › Kazakistan'da eski Ekonomi Bakanı'nın eşine yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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