Keiko Fujimori Peru'da Seçimi Kazandı - Son Dakika
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Keiko Fujimori Peru'da Seçimi Kazandı

Keiko Fujimori Peru\'da Seçimi Kazandı
04.07.2026 10:51
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Peru Ulusal Seçim Kurulu, Keiko Fujimori'nin devlet başkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

PERU Ulusal Seçim Kurulu, devlet başkanlığı seçimini Keiko Fujimori'nin kazandığını açıkladı.

Peru Ulusal Seçim Kurulu, 7 Haziran'da ikinci turu düzenlenen devlet başkanı seçimlerini eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori'nin kazandığını duyurdu. Resmi sonuçlara göre Fujimori, 9 milyon 223 bin oy alırken rakibi Roberto Sanchez ise 9 milyon 173 bin oy aldı.

Fujimori, sanal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni bir dönem başlıyor. Bu süreci sorumluluk, alçakgönüllülük ve derin bir görev bilinciyle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fujimori'nin Peru'nun bağımsızlık gününü kutladığı 28 Temmuz'da göreve başlaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Politika, Dünya, Son Dakika

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