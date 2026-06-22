Keir Starmer İstifa Etti - Son Dakika
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Keir Starmer İstifa Etti

Keir Starmer İstifa Etti
22.06.2026 12:56
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, liderlik yarışına girerek istifa etti, görevde kalacak.

İngiltere'de Başbakan ve iktidardaki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer görevinden istifa etti.

Başbakanlık konutu önünde yaptığı açıklamada Starmer, sabah Kral Charles ile görüştüğünü ve yeni bir lider seçilene dek görevinde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Starmer, liderlik yarışı için başvuruların 9 Temmuz'da başlayacağını ve Ulusal İcra Komitesi'nden seçim takvimi belirlemesini istediğini anlattı.

Keir Starmer, halefine tam destek vereceğini ve normal bir devir teslim için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Starmer istifa açıklamasında, parti içinde kendisinin partiyi bir sonraki genel seçime taşıyacak en uygun isim olup olmadığı sorusunun sorulduğunu ve yanıtı kabul ettiğini belirtti.

İşçi Partisi'nde liderlik yarışı Starmer'ın başlıca rakibi olarak Andy Burnham'ın 18 Haziran'da Makerfield bölgesinde yapılan ara seçimi kazanıp milletvekili olmasıyla hızlanmıştı.

Starmer daha önce görevinden ayrılmayacağını ve her türlü liderlik mücadelesine karşı koyacağını ifade etmişti.

Kaynak: BBC

Uluslararası, İşçi Partisi, İngiltere, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Keir Starmer İstifa Etti - Son Dakika

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