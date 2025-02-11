Kel kartal, tek ölümcül dalışla martıyı avladı - Son Dakika
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Dünya

Kel kartal, tek ölümcül dalışla martıyı avladı

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New York'ta Central Park'ta R7 adlı kel kartal, parkın kısmen buzla kaplı göletinin ortasında bir martıyı yakalayıp yemesiyle dikkat çekti. Bu nadir görülen an, birçok New Yorklu ve kuş gözlemcisi tarafından görüntülendi. 2018'de etiketlenen ve 2020 ortalarından beri New York'ta görülen bu muhteşem kuşun vahşi av anları, parktaki ziyaretçiler tarafından kaydedildi.

11.02.2025 11:31  Güncelleme: 11:40
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Central Park'ın donmuş göleti, Manhattan'ın en vahşi açık hava yemek sahnesine ev sahipliği yaptı.

Hayranları tarafından "Rover" olarak bilinen R7 adlı kel kartal, bu hafta birçok New Yorklu tarafından Central Park üzerinde süzülürken görüntülendi. Kartal, parkın kısmen buzla kaplı göletinin ortasında bir martıyı yakalayıp yemesiyle dikkat çekti.

Connecticut eyaletinin yaban hayatı izleme departmanı heyecanla, "Central Park'taki kuş gözlemcileri yakın zamanda bir kel kartalın uçuş halindeki bir martıyı yakalamasının nadir görülen anına tanık oldu!" diye tweet attı ve Rover'ın bölgedeki geçmişini anlattı.

Bu muhteşem kuş, 2018'de New Haven'da yaban hayatı biyologları tarafından etiketlendi ve 2020 ortalarından beri New York'ta görülüyor.

Kartalın son vahşi av anları, parktaki birçok ziyaretçi tarafından görüntülendi.

Bir gözlemci, kartalın şehrin ikonik silueti önünde yükseklerde süzüldüğü ağır çekim videosunu "Central Park Göleti üzerinde süzülen kel kartal" başlığıyla paylaştı. Aynı gözlemci, kartalın martı etini yedikten sonra gölet suyuyla ağzını çalkaladığı başka bir video için "Ama buz üstündeki yemeğini bitirdikten sonra" notunu düştü.

Başka bir görgü tanığı "Az önce Central Park'ta bir kel kartalın başka bir kuşu (martı mı?) yakalayıp öldürmesini videoya çektim. Şimdiye kadar gördüğüm en havalı şey" diye yazdı.

New York'un sık ziyaretçisi olmasına rağmen Rover, şehrin sosyal normlarını hiçe sayarak Salı günü akşam yemeğini oldukça erken bir saatte, 17:16'da yedi.

Central Park'ta bir kel kartalın rahatça avlanması nadir görülen bir olay olsa da, bu kuşların sayısı ülke genelinde son zamanlarda artış gösteriyor. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nin 2021 raporuna göre, Amerikan kel kartallarının sayısı 2009'dan bu yana dört katına çıktı ve ABD ana karasında tahmini 316.700 kartal yaşıyor.

Kel kartal, tek ölümcül dalışla martıyı avladı
Kel kartal, tek ölümcül dalışla martıyı avladı
Kel kartal, tek ölümcül dalışla martıyı avladı
Kel kartal, tek ölümcül dalışla martıyı avladı

Amerika Birleşik Devletleri, Central Park, New York, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kel kartal, tek ölümcül dalışla martıyı avladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • celal doğan:
    yani kartal bu gökyüzünün hakimi neye şaşırdık anlamadım 8 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    sondakika haber ekibine zokiiim 5 2 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Şaka mı bu???!! Son dakika iyice cozuttu 0 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    işimiz kel kartal trampa kaldı tühhh 0 0 Yanıtla
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