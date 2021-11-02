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Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! - Son Dakika

Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!

02.11.2021 13:57
Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!

Dünyanın en ölümcül yılanlarının başında "Bakır başlı yılan" gelmekte. Kuzey Amerika'daki bir ormanda görüntülenen yılanı bulmak zor. Yılanın kendisini çok iyi kamufle etmesi nedeniyle fotoğrafa bakan hiç kimse, yılanı fark edemiyor.

İnsanoğlunun, saldırısından en çok korktuğu hayvanların başında yılan geliyor. Kuzey Amerika'daki bir ormanda görüntülenen yılan ise zehri nedeniyle duyanları bir korkuttu. Ormanda yaprakların arasında kendisini çok iyi gizlemeyi başaran yılanı birçok kişi göremedi.

ZEHRİ DUYANLARI BİLE KORKUTUYOR

"Bakır başlı" olarak bilinen ve ayrıca çift başlı olarak da görülebilen yılan, dünyanın en zehirli yılanları arasında olarak biliniyor. Yılanın tek ısırığı, insanları saniyeler içerisinde öldürme gücüne sahip.

"ORADA YILAN YOK"

Fotoğrafı gören bazı sosyal medya kullanıcıları ise fotoğrafta yılan olmadığını savunuyor. Ancak fotoğrafı paylaşanlar tarafından işaretlenen bölgede, kendisini kamufle etmiş bir yılanın varlığı görülüyor.

Kuzey Amerika, Yılan, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! - Son Dakika Dünya


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