Kenya'da Okul Yangını: 17 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kenya'da Okul Yangını: 17 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Kenya'da Hillside Endarasha Akademisi'nde çıkan yangında 17 öğrencinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin de hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Jagan Chapagain, Kenya Kızılhaçı'na destek için teşekkür etti.

06.09.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KENYA'da Hillside Endarasha Akademisi'nde çıkan yangında, 17 öğrencinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin de hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Kenya Kızılhaçı'ndan yapılan açıklamada, "Nyeri'deki Hillside Endarasha Akademisi'nde meydana gelen trajik yangın olayının ardından Kenya Kızıl Haçı, çok kurumlu bir müdahale ekibiyle birlikte olay yerine intikal etmiştir. 11 çocuk Nyeri İl Genel Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri şu anda Kenya Polisi tarafından kordon altına alınmış durumda. Ayrıca, Kenya Kızılhaçı öğrencilere, öğretmenlere ve etkilenen ailelere psikososyal destek hizmetleri sağlamakta ve okulda bir izleme masası kurmuştur" denildi.

Kenya medyası, yangında 17 öğrencinin hayatını kaybettiğini, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu belirtti. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Jagan Chapagain, "Kenya'dan gelen yürek parçalayıcı haberlere göre bir okulda çıkan yangın yıkıma neden oldu. Düşüncelerimiz yangından etkilenen herkesle birlikte. Bu zor zamanda gösterdikleri hızlı tepki ve destek için Kenya Kızılhaçı'na çok teşekkür ederiz. Birlikte güçlü duruyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Hillside, Kızılay, Güncel, Dünya, Kenya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kenya'da Okul Yangını: 17 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:27:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kenya'da Okul Yangını: 17 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement