Kenya'da Okul Yangını: 17 Öğrenci Hayatını Kaybetti

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KENYA'da Hillside Endarasha Akademisi'nde çıkan yangında, 17 öğrencinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin de hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Kenya Kızılhaçı'ndan yapılan açıklamada, "Nyeri'deki Hillside Endarasha Akademisi'nde meydana gelen trajik yangın olayının ardından Kenya Kızıl Haçı, çok kurumlu bir müdahale ekibiyle birlikte olay yerine intikal etmiştir. 11 çocuk Nyeri İl Genel Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri şu anda Kenya Polisi tarafından kordon altına alınmış durumda. Ayrıca, Kenya Kızılhaçı öğrencilere, öğretmenlere ve etkilenen ailelere psikososyal destek hizmetleri sağlamakta ve okulda bir izleme masası kurmuştur" denildi.

Kenya medyası, yangında 17 öğrencinin hayatını kaybettiğini, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu belirtti. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkanı Jagan Chapagain, "Kenya'dan gelen yürek parçalayıcı haberlere göre bir okulda çıkan yangın yıkıma neden oldu. Düşüncelerimiz yangından etkilenen herkesle birlikte. Bu zor zamanda gösterdikleri hızlı tepki ve destek için Kenya Kızılhaçı'na çok teşekkür ederiz. Birlikte güçlü duruyoruz" dedi.