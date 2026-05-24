Kerkük Havalimanı\'nda ilk gece uçuşu başladı

IRAK'taki Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda ilk kez gece uçuşlarının başladığı bildirildi.

Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed, 2022 yılında hizmete açılan Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda ilk kez gece uçuşlarının başladığını açıkladı. Samed, bu gelişmenin limanın hizmet kalitesini artırma ve performansını geliştirme kapsamında gerçekleştiğini belirterek, "Haftada 3 gece uçuşu Kerkük- İstanbul seferi olacak" dedi.