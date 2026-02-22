IRAK'ın Kerkük vilayetindeki bir gaz boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.
Irak'ın Kerkük vilayetinde dün bir gaz nakil hattında patlama meydana geldi. Patlamanın, Kerkük'e bağlı Bacvan bölgesinde gerçekleştiği belirtildi. Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını ve patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Kerkük'te Gaz Boru Hattında Patlama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?